Galatasaray'da 'corona' harekatı! Tüm takıma test yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da 'corona' harekatı! Tüm takıma test yapıldı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da 'corona' harekatı! Tüm takıma test yapıldı

6 saat önce

Galatasaray ve Başakşehir kulübünün tüm futbolcuları, teknik heyet ve staff ekibine 'coronavirüs' testi yaptırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da 'corona' harekatı! Tüm takıma test yapıldı, System.String[]

Galatasaray ve Başakşehir kulübünün tüm futbolcuları, teknik heyet ve staff ekibine 'coronavirüs' testi yaptırdığı ortaya çıktı. İki kulüpte liglerin ertelenmesi ile birlikte tüm oyuncularına, teknik heyete ve staff ekibine izin vermeden önce 'corona virüs' testine tabii tuttu.


Galatasaray kulübünde bu işlemin derbiden hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının Türkiye'de de görülmeye başlanması, birçok futbolcunun yurt dışından misafirinin gelmesi üzerine Galatasaray hemen harekete geçti.


Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in tüm ihtimalleri ortadan kaldırmak adına bu konuda hassas ve titiz davranmalarını gerektiğini belirtip önce kararı oyunculara duyurdu.


Futbolcularda bu uygulamayı takdir edip kabul ederken Florya'daki futbolcular, ekibe 'corona virüs' testi yapılmasına karar verdi.  Hem Galatasaray hem de Başakşehir, yani iki kulübün de tüm futbolcuları, teknik ekibine yaptırdığı 'corona virüs' testlerinin sonuçları ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:00 

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