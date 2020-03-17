Galatasaray'da corona virüs alarmı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da corona virüs alarmı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da corona virüs alarmı!

6 saat önce

Galatasaray'da corona virüsü alarmı... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

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Galatasaray'da corona virüsü alarmı... Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Teknik patron Fatih Terim, futbolcularına iki günlük izin verirken, tesislerde de hummalı bir çalışma başlatıldı. İlk olarak tesislere zorunluluk dışında tüm giriş çıkışlar yasaklandı. Futbolcu veya personel fark etmeksizin, misafirler ve davetliler tesislere kesinlikle alınmayacak.


Ayrıca profesyonel sağlık ekipleri, gün içerisinde sürekli olarak tüm sahaları, soyunma odalarını, yemekhaneleri ve odaları dezenfekte ederek üst seviyede hijyen sağlamaya çalışıyor. Personele de eldiven giyme zorunluluğu getirildi. Yemeklerdeki menüler ise bağışıklığı kuvvetlendirici vitaminler içerecek.


Gözler erteleme kararında


Futbolcuların endişeli hali, yönetim ve teknik heyet cephesinde de tedirginlik yaratıyor. Sarı-Kırmızılılar'da artık tüm gözler, ligler için verilecek erteleme kararında. Oyuncular tam da virüsün hızla yayıldığı şu günlerde sahaya çıkmak yerine, ailelerinin yanında olmayı istiyor. (Fanatik)


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:49 
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