Galatasaray'da corona virüs önlemleri sürüyor! "Pozitif vaka çıkarsa izolasyon odalarına alacağız" - Son Dakika

Galatasaray'da corona virüs önlemleri sürüyor! "Pozitif vaka çıkarsa izolasyon odalarına alacağız"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, bu hafta tekrar başlıyor.

Galatasaray'da corona virüs önlemleri sürüyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, bu hafta tekrar başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı talimatlar doğrultusunda 12 Haziran'da maçlara başlayacak olan kulüpler de son hazırlıklarını tamamlıyor. Galatasaray Kulübü, 21 Haziran'da evinde oynayacağı karşılaşma öncesi stadını hazır hale getirdi.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, dünyada birçok spor müsabakasının da ertelenmesine neden oldu. Uzun süredir futboldan uzak kalan kulüpler ve futbolseverler, heyecanla 12 Haziran'ı bekliyor. TFF tarafından açıklanan talimatlar gereği hazırlıklarını sürdüren, Türk Telekom Stadyumu'nda gerekli önlemleri alan Galatasaray Kulübü, 21 Haziran oynayacağı Gaziantep FK maçını bekliyor. Galatasaray Kulübü Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Murat Ersoy, alınan tedbirler hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.


"SAHA İÇİNDE VE STATTA MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ İNSAN OLACAK"


TFF tarafından açıklanan talimatlar gereği tüm hazırlıkları yaptıklarını ve çalışmalara da devam ettiklerini belirten Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Murat Ersoy, "12 Haziran'da başlayacak sezon. Biz 21 Haziran'da sahamızda oynayacağız. Federasyonun Covid-19 sürecinde yayınlamış olduğu protokole bağlı olarak yaptığımız hazırlıklara, en son talimat açıklandıktan sonra tam anlamıyla ne yapacağımızı görerek yapmaya başladık. Saha içerisinde ve statta o gün mümkün olduğunca az insan bulunacak. O gün için test yapılmamış hiç kimse stada giriş yapamayacak. Güvenlik; resmi ve özel olmak üzere, stat temizlik görevlileri, işletme görevlileri, sporcular, herkes bu testte geçecek. Testi negatif olanlar görev yapabilecek. İçeride çalışan görevlilerin arasında sosyal mesafeyi gözeteceğiz. Tabii ki TFF'nin açıkladığı talimatta yer alan, her 20 metrede bir dezenfektan olacak. Top toplayıcılar da bez ve dezenfektan olacak toplar için. Yedek kulübelerinde yine federasyon talimatında yer aldığı şekilde, 3 koltuk boş bırakılarak oturulacak. Onun dışındaki personel daha mesafeli koltuklarla oturacak. Protokolde de sosyal mesafe gözetilecek. Gelecek olan misafirlerimiz de mümkün oluğu kadar az sayıda olacak. Federasyonun açıkladığı sayıya göre bulunacak insanlar. Biz de bu bağlamda önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.


Ersoy ayrıca, şu an için hazır olduklarını vurgulayarak, "Yurt dışında da başladı biliyorsunuz. Almanya ligi olsun, diğer ligler olsun, onlardan da neler olabileceğine dair televizyondan seyrederek, önlemlerimizi alarak geliştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.


"TERMAL KAMERA İLE ATEŞ ÖLÇÜLECEK"


Maç sonrası basın mensuplarının futbolculardan röportaj almak için beklediği alan olan 'Mixed Zone'a da değinen Murat Ersoy, "Burada maalesef, 'Mixed Zone' olarak tabir edilen bölgede basın mensupları futbolculardan röportaj alabiliyorlardı. Tedbirler kapsamında bu olmayacak. Basın toplantısıyla ilgiliyse, sorular alındıktan sonra takım basın sorumlusuna, medya sorumlusuna iletilecek ve basın toplantı odasında da bu bağlamda yayıncı kuruluş haricinde başka kimse olmayacak. Yine sosyal mesafe kapsamında sorular daha önceden takıma iletilmiş olacak. Takım buradan giriş yapıyor. Burada aldığımız önlemlere gelince, takımların 15'er dakika arayla stada gelmeleri talimatta var. Bir arada içeri girip, aynı anda aynı ortamda bulunmalarını engellemek amacıyla böyle bir madde var. Biz de burada bir termal kamera koyacağız. Herkesin ateşi ölçülerek içeriye alınacak. Koridor bildiğiniz gibi maç günleri görevli personelle dolu olur. Ama o gün minimum sayıda insan olacak" dedi.


"POZİTİF ÇIKAN OLURSA, HAZIRLADIĞIMIZ İZOLASYON ODALARINA ALACAĞIZ"


Stada gelen herkesin testten geçeceğini ve negatif olanların stada gelebileceklerinin altını çizen Ersoy, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Eğer o gün ateşi yüksek çıkarsa birisinin, yine federasyonun talimatında yönlendirilen şekilde hazırladığımız izolasyon odalarında izole edip, ateşi tekrar ölçeceğiz. Tabii doktorlar da burada olacak. Ayrıca federasyonun görevlendirmiş olduğu bir sağlık koordinatörü de olacak. Değerlendirme sonucu ateş yüksek; inşallah olmaz, olursa nasıl davranacağımızı ona göre belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.


"SOYUNMA ODALARINA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMİYORUZ"


Soyunma odalarının steril hale getirildiğini ve içeriye kimsenin girişine izin verilmediğini vurgulayan Ersoy, "Maçtan önce tekrar dezenfekte edeceğiz. Böylece takımlar geldiğinde dezenfeksiyon anlamında hazır olacak. Maçtan sonra aynı akşam tekrar dezenfekte edeceğiz, ertesi sabah tekrar dezenfekte edeceğiz. Sporcuların sağlığı bizim için önemli, bunun için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.


Murat Ersoy ayrıca, profesyonel şirketlerin yanı sıra kendilerinin de dezenfeksiyon çalışmaları yaptığına değinerek, "11 Mart tarihinde, Türkiye'de ilk vaka görüldüğünde, biz onun öncesinde stadımızı dezenfekte etmiştik, basın mensupları da gelip görüntülemişti. Covid Türkiye'de başladığından beri dezenfeksiyonu en iyi şekilde yapıyoruz. Profesyonel dezenfektan şirketleri ile beraber yapıyoruz, kendi bünyemizde de var alet. İhtiyaç olması halinde hiç dışarıdan birisinin gelmesini beklemeden, vakit kaybetmeden kendimiz de dezenfekte edebiliyoruz istediğimiz alanı" dedi.


"TEST YAPILMAYAN KİMSE STADA ALINMAYACAK"


Takımların stada 15'er dakika arayla geleceklerine dikkat çeken Ersoy, otobüslerin de mümkün olduğunca birbirlerinden uzak parklandırılacağını belirterek, "Stada gelecek insan listesini önceden belirleyeceğiz. Herkesin testi yapılacak. Maskede o gün için çok önemli bir aksesuar olacak. Statta görev yapan herkes maskeli olacak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek. Onun haricinde stada maalesef maskesiz ve test yapılmayan kimseyi alamayacağız" diye konuştu.


"FUTBOL OYNAMAYA ÇOK MÜSAİT BİR STAT HAZIRLIYORUZ"


Stada giriş için iki farklı nokta olduğunu söyleyen Ersoy, "Bir araç girişimiz, bir de metro girişimiz var; yaya ve görevlilerin giriş yaptığı. İki noktada da ateş ölçerlerle beraber maske ve test kontrolü yapılacak. Ancak o liste içerisinde olan personel ve görevli kişiler gelebilecekler. Ondan sonra içerisindeki önlemler devam ediyor olacak. Termal kamerayla tekrar ateşlerini ölçeceğiz, herhangi bir aksaklık olmaması için her şeyi yapacağız. Futbol oynamaya çok müsait bir stat hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.


KARTON TARAFTARLAR STATTA OLACAK


Öte yandan Galatasaray'ın iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine de taraftarların ilgisi yoğun oldu.


"Sensiz Olmaz Galatasaray" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında iç sahada oynanacak olan karşılaşmalarda tribünlerde taraftarların fotoğrafları yer alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde olacağı açıklanmıştı.


Galatasaray, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:36 

Son Dakika Spor Galatasaray'da corona virüs önlemleri sürüyor! 'Pozitif vaka çıkarsa izolasyon odalarına alacağız' - Son Dakika Spor
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