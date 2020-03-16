Galatasaray'da corona virüsü kararı! - Son Dakika
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Galatasaray'da corona virüsü kararı!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Türkiye'de corona virüsü vakası sayısının 18'e yükselmesinin ardından önlemlerini arttırıyor.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Türkiye'de corona virüsü vakası sayısının 18'e yükselmesinin ardından önlemlerini arttırıyor.


Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına iki gün izin verdi. Futbolcular, söz konusu izin uzatılmaması halinde Çarşamba günü topbaşı yapacak.


Öte yandan kulüp tesisleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


TRABZONSPOR TESİSLERİNİ KAPATTI


Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:30 
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