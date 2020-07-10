Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanları Kovid-19 testinden geçti.

Gerçekleştirilen PCR testler negatif çıktı