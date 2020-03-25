Galatasaray'da corona virüsü testine giren Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da corona virüsü testine giren Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak? - Son Dakika Spor

Galatasaray'da corona virüsü testine giren Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak?

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına Galatasaray'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim de yakalanmıştı.

Galatasaray'da corona virüsü testine giren Mustafa Cengiz'in sonucu ne zaman çıkacak?, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına Galatasaray'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim de yakalanmıştı. Bunun üzerine Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay da tedbir amacı ile test yaptırma kararı almıştı.


Ulus'ta Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonuçlarının yarın çıkacağı bilgisi kendisine iletildi


Ocak ayı sonunda operasyon geçiren Yusuf Günay'a ise bugün akşam saatlerinde test uygulanacak


Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:37 

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