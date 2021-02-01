Galatasaray'da Daryl Macon Jr. ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Galatasaray'da Daryl Macon Jr. ile yollar ayrıldı

01.02.2021 16:02
Galatasaray'da Daryl Macon Jr. ile yollar ayrıldı, System.String[]

Galatasaray, erkek basketbol takımı oyuncularından Daryl Macon Jr. ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray, erkek basketbol takımı oyuncularından Daryl Macon Jr. ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Daryl Macon Jr. ile kulübümüzün arasındaki sözleşme, oyuncunun talebi üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Daryl Macon Jr.'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Galatasaray, basketbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da Daryl Macon Jr. ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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