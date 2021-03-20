Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı - Son Dakika

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı

20.03.2021 19:22
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı, System.String[]

Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır darbe aldığı maçta, sarı-kırmızılıların sağ beki DeAndre Yedlin bir penaltıya sebebiyet vermiş ve başka bir poziyonda da gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakmıştı. ABD'li futbolcu bugün sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Yedlin yayımladığı mesajda, "Penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Galatasaray, büyük heyecana sahne olan maçta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda bir penaltıya sebep veren, 79. dakikada da kırmızı kartla oyun dışında kalan DeAndre Yedlin, özür mesajı yayımladı.

"HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR SON YAŞADIK"

Gol attığı karşılaşmanın daha farklı tamamlanmasını istediğini söyleyen ABD'li futbolcu, "Galatasaray'daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. Penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı

YEDLIN'İN PERFORMANSI

Maça iyi başlayan isimlerden biri olan Yedlin, takımının adeta ilk düdükle birlikte 1-0 yenik duruma düşmesi sonrasında 14'teki korner pozisyonunda maça beraberliği getiren golü attı. Yedlin, Süper Lig'de ilk kez gol atarken, lig tarihinde Galatasaray formasıyla fileleri havalandıran ilk ABD'li oyuncu unvanını aldı. Öte yandan kırmızı kartla cezalandırılan Yedlin, bu sezon takımı adına kırmızı kart gören 7. oyuncu oldu ve Aslan, 2012-13'ten sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu egale etti.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı

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Son Dakika Spor Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı - Son Dakika Spor


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