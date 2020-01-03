Galatasaray'da değişim başlıyor

Galatasaray , 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı için yarın top başı yapıyor. Sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da toplanacak. 10 Ocak'a kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek Galatasaray daha sonra Antalya 'da kamp yapacak.

SARI-KIRMIZILILAR TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPACAK

Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmiyete kavuşacak. Sarı-kırmızılı camiada da en çok merak edilen konu gelecekler ve takımdan gidecek isimler. Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesiyle hareketli bir ay geçirmesi beklenen Galatasaray, transfer dönemine girmeden ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonki performansı ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan eski yıldızı Henry Onyekuru 'nun 6 aylığına kiralanması için Fransız Monaco Kulübü ile her konuda anlaştı. Yönetimin transferini bitirdiği bir başka oyuncu ise Marcelo Saracchi. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig 'de forma giyen 21 yaşındaki sol bek'in bedelsiz kiralanması konusunda oyuncunun kulübü ile el sıkıştı. Galatasaray kafilesine yeni isim olarak öncelikle bu iki oyuncunun katılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda sezon başı yabancı kontenjanının fazlallığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Norveçli oyuncu Martin Linnes de ikinci yarı itibariyle Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezon başında Club Brugge 'e kiralanan Mbaye Diagne de takıma dönmek için gün sayıyor.

TRANSFERDE GELECEK - GİDECEK İSİMLER NETLEŞİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir işaret ettiği değişim bu isimlerle sınırlı değil. Galatasaray'ın hedefinde Eskişehirsporlu Jesse Sekidika, Antalyasporlu Nazım Sangare ve Roma 'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin gibi isimler de bulunuyor.

Galatasaray'da gönderilecekler de gelecekler kadar önem taşıyor. Steven Nzonzi ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Luyindama'nın da sözleşmesi dondurulacak. Sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşünün mart ayını bulması beklenen Florin Andone ile de yollar ayrılacak. Sezon başında bonservissiz şekilde kadroya dahil edilen Ryan Babel için de teklif bekleyen sarı-kırmızılılar, takımın iki önemli oyuncusu Feghouli ve Belhanda için de tekliflere açık. Ancak teknik direktör Fatih Terim bu iki ismin satışına henüz onay vermedi.

Öte yandan Yuto Nagatomo'nun İtalya yolunu tutması beklenirken, Mariano da gözden çıkarılmış durumda. Resmi teklifler gelir gelmez bu iki bek oyuncusunun da satılması planlanıyor.

- İstanbul