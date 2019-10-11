Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da değişim Sivas maçıyla başlıyor!
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Galatasaray'da değişim Sivas maçıyla başlıyor!

17 dakika önce

Tecrübeli hoca, ilk olarak beklerde cezalı Mariano'nun yanı sıra Nagatomo'yu kenara alacak, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke ise Ömer Bayram'ı monte edecek.

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Tecrübeli hoca, ilk olarak beklerde cezalı Mariano'nun yanı sıra Nagatomo'yu kenara alacak, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke ise Ömer Bayram'ı monte edecek.


SERİ İLK 11'DE


Selçuk İnan'ın yerine ise orta sahada Jean Michael Seri görev alacak. Terim'in ayrıca Sivasspor maçında Belhanda'yı yedek oturtmayı planladığı öğrenildi. Faslı oyuncunun ortaya koyduğu futbolu da yeterli görmeyen Terim, büyük ihtimalle Sivas karşılaşmasına alternatif bir isimle başlayacak.

Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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