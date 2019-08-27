Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi
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Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi

1 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi, System.String[]

Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50 
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