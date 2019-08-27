Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi
1 saat önce
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.
Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50
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