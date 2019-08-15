Galatasaray'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin yapıldığı belirtildi.



Core ve stabilizasyon ile başlayan idmanın, kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.



Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.



Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Denizli'ye hareket edecek.

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