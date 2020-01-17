Galatasaray'da Denizlispor mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a karşı tam süre alan futbolcusu yenilenme çalışması gerçekleştirildi.



Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması ve interval koşular yaptı.



Antrenmanın ana bölümünde pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, Denizlispor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.