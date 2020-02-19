Galatasaray'da derbi hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada taktik çalışmalar yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Mario Lemina'nın ise günü tedaviyle geçirdiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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