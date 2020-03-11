Galatasaray'da derbi hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, pas ve koordinasyon uygulamalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Pazartesi günü yapılan antrenmanda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük çalışmaya katılmadı.

İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Henry Onyekuru, idmanı yarıda bıraktı.

Terim, antrenman öncesinde Yener İnce ile bir süre görüştü.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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