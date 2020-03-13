Galatasaray'da derbi hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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