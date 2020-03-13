Galatasaray'da derbi hazırlıkları

İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

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