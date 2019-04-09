Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Başladı

Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra sahada çalışan sarı kırmızılı takımda son lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise 6'ya 6 hedefli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Oyunlar arasında interval koşu yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:40 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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