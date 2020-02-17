Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün oynanan Yeni Malatyaspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise çalışmaya dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde U19 takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikayetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)