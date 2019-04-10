Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor

10 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dört ayrı takım halinde beşe beşe hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:38 Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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