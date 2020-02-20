Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Mario Lemina'nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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