Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
Son Dakika Spor Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik antrenman yaptığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yönetimine çağrı: Andone'nin bonservisini alın
Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]