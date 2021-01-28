Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda transfer görüşmeleri için izin alan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı.

Tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Karşılaşma için bugün Gaziantep'e gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.