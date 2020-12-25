Galatasaray'da Diagne tedbir olarak kadroya alınmadı - Son Dakika

Galatasaray'da Diagne tedbir olarak kadroya alınmadı

25.12.2020 14:40
Galatasaray'da Diagne tedbir olarak kadroya alınmadı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak Trabzonspor kafilesinde yer almadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak Trabzonspor kafilesinde yer almadığını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.DIAGNE KADRODA YOKGalatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.FALCAO DÖNDÜÖte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi.Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.


Mbaye Diagne, Koronavirüs, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Diagne tedbir olarak kadroya alınmadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede         
14:50
Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak         
13:56
Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı         
13:19
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti         
12:10
Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor         
11:57
Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi         
11:47
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 15:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Diagne tedbir olarak kadroya alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei