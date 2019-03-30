Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou Sevinci

Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou Sevinci

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou Sevinci, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan  Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou düz koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi Ryan Donk'un doğum gününü kutlayan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Konstantinos Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamlarken, milli takım kampından dönen Christian Luyindama da adaptasyon çalışması yaptı. 

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - Galatasaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:21 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor
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