Galatasaray'da Divan Kurulu'nda hisse tartışması - Son Dakika
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Galatasaray'da Divan Kurulu'nda hisse tartışması

6 saat önce

Galatasaray mart ayı divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Divan Kurulu'nda hisse tartışması, System.String[]

Galatasaray mart ayı divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Daha önceleri ortalama 300 üyenin iştirak ettiği toplantıya koronavirüs endişesi nedeniyle katılım düşük kaldı. Yaklaşık 100 üyenin takip ettiği toplantıya mevcut başkan Mustafa Cengiz'le eski başkan Dursun Özbek'in söz düellosu damga vurdu.


Özbek, kulübün kendisine olan 20 milyon Euro'luk borcuyla ilgili olarak "Yönetimle yaptığımız toplantılarda, 'Satın hisseleri benim paramı verin' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat' dediler. Anlıyorum ki 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar" dedi.


Daha sonra söz alan Cengiz ise Özbek'in sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:


"Sanki kenarda duruyor, hiçbir şey yapmıyor, biz de vekalet verip tuzağa düşürüyoruz... 'Sayın Dursun Özbek'in alacağına istinaden yüzde 3 satıldı' dediğimizde de şiddetle tepki verip kürsüye geliyor. Çünkü o kadar günahsız! Sen bizim kulübümüze borç para verdin. Sana mutlaka bunu geri ödeyeceğiz ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki... 'Şu anda 140 milyonu ödeyecek durumda değilim' diyorum. Anlamıyor musunuz? İnşallah geri kalan 2 yıl içinde 12 milyon 694 milyon Euro ödeyeceğiz."


Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:08 
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