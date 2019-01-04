Galatasaray'da Divan Kurulu Olağanüstü Toplanıyor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı yarın yapılacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, olağanüstü toplantının yarın saat 11.00'de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.



Açıklamada, toplantıda, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyelere bilgi sunulacağı kaydedildi. Kurul üyeliğine hak kazanmış kişilere divan kurulu beratı, geçen yıl ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan sporcu, antrenör ve yöneticilere de divan başarı beratı verileceği belirtildi.

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