Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Divan Kurulu Olağanüstü Toplanıyor

Galatasaray'da Divan Kurulu Olağanüstü Toplanıyor

42 dakika önce

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray'da Divan Kurulu Olağanüstü Toplanıyor, System.String[]
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantı, saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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