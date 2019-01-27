Galatasaray'da Divan Kurulu Olağanüstü Toplanıyor
42 dakika önce
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray
Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantı, saat 16.00'da, Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Özhan Canaydın
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği
ile Türkiye Futbol
Federasyonunun kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirmede bulunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:18 Kaynak: AA
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