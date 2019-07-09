Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
2 saat önce
Galatasaray Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:23 Kaynak: AA
Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamasına göre, toplantı Ali Sami Yen
Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın
Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Saat 13.30'da başlayacak toplantıda Mustafa Cengiz
başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak.
Toplantıda ayrıca gelecek ayki divan kurulunun yapılmaması görüşülerek karar alınacak.
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