Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da divan kurulu toplantısı
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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı

1 saat önce

Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı, System.String[]
Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.
Toplantıyla ilgili bilgi veren Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının geride kalan sezonda kazandığı lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının da gündem maddelerinde yer alacağını bildirdi.
Hamamcıoğlu, toplantı öncesi kulübün düzenleyeceği toplu piknikle kutlamanın yapılacağını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:37 Kaynak: AA
Spor
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