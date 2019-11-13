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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı sona erdi

6 saat önce

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı sona erdi, System.String[]

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Dursun Özbek ve Faruk Süren'nin yanı sıra eski başkan adayları ve kulüp üyeleri katıldı. Toplantıya, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in katılmaması ise eleştirilere neden oldu. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan Cengiz'in divan toplantısına katılmayarak bu akşam kulüp televizyonundan camiaya seslenecek olmasını, "Divan kurulu toplantısını yok sayıyor" açıklamasıyla eleştirdi. Bu açıklama sonrası salondan bazı divan üyelerinin ayrıldığı gözlendi. Toplantıya katılan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sağlık sorunları nedeniyle toplantıdan erken ayrıldı.

Toplantıda söz alan üyeler, genel olarak Riva arazisi, Florya ve borç yapılandırması hakkında konuşurken, Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu ise yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda yaşadıklarına açıklık getirdi. Hamamcıoğlu ayrıca, başkan adayı olmayacağını da sözlerine ekledi.

Toplantı, söz alan tüm üyelerin konuşmasının ardından akşam saatlerinde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantıdan detaylar

Açıklamalar


Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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