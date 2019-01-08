Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

2 saat önce

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak, System.String[]
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:57 Kaynak: AA

Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
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