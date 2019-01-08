Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak
2 saat önce
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray
Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret
Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:57 Kaynak: AA
Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı
Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı
Serdar Aziz, Yurt Dışından Takımlarla Transfer Görüşmelerine Başladığını Açıkladı
Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek