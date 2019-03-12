Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

10 dakika önce

Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak, System.String[]
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali rapor sunulacak, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Spor
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