Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak
34 dakika önce
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray
Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Türk Telekom
Stadı'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:42 Kaynak: AA
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