Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak

34 dakika önce

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Yarın Yapılacak, System.String[]
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Türk Telekom Stadı'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:42 Kaynak: AA

Türk Telekom, Galatasaray, Spor
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