Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Son Dakika Spor Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

1 saat önce

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak, System.String[]

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneteceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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