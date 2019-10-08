Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
1 saat önce
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneteceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
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