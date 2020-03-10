Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

6 saat önce

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak, System.String[]

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.


Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.


Tevfik Fikret, Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:27 
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