Galatasaray'da dün ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera'nın, yarın ameliyat edileceği...
Galatasaray'da dün ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera'nın, yarın ameliyat edileceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:22 Kaynak: İHA
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