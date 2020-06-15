Galatasaray'da dün ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera'nın, yarın ameliyat edileceği...

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?