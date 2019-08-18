Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
1 saat önce
Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş
, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı. - İSTANBUL
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