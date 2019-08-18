Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.
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Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.

1 saat önce

Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı.

Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı., System.String[]
Galatasaray'da dün istifa eden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, bugün görevine geri döndüğünü açıkladı. - İSTANBUL
Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!
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