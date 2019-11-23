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Galatasaray'da durmak yok

6 saat önce

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e yenilen Galatasaray'da gözler, Club Brugge karşılaşmasına çevrildi.

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Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e yenilen Galatasaray'da gözler, Club Brugge karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 26 Kasım Salı günü sahasında Belçika ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik çalışması yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan fiyatları 175 ile 1500 lira arasında değişen karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray, Club Brugge, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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