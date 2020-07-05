Galatasaray'da düşüş sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da düşüş sürüyor

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor.

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Üst sıralara tutunma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kovalayan bordo-mavili ekibi ağırladı.

İyi başladığı ve pozisyonlar ürettiği mücadelenin 32. dakikasında Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Galatasaray, 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 geri düştü.

İkinci yarıda bir kişi eksik olmanın dezavantajıyla topun hakimiyetini rakibine veren sarı-kırmızılı ekip, 70. dakikada Filip Novak'ın attığı gole engel olamadı. Müsabakanın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı 90+3. dakikada Jean Michael Seri gol çevirdi. Gol sevinci 2 dakika süren sarı-kırmızılı ekip, 90+5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı gole engel olamayınca müsabakayı 3-1 kaybetti.

Bu sonuçla 52 puanda kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart'ta 3-0 galip geldiği Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup olmuştu.

Galatasaray, Trabzonspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 6. müsabakada da sonlandıramadı.

Sahasında 9 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 9 maç aradan sonra mağlup oldu.

Bu sezon ligde sahasında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 12. haftada Medipol Başakşehir'e karşı yaşayan Galatasaray, iç sahada 9 maç sonra maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

- Şampiyonluk hedefinden uzaklaştı

Galatasaray üst üste kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefinden uzaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde 30. haftada lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.

Feghouli, VAR ile kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 30. dakikasında rakibi Manuel da Costa ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Feghouli, düştükten sonra rakibinin göğsüne tekme attı.

Pozisyonda da Costa'nın rakibine faul yaptığını işaret eden hakem Cüneyt Çakır, bordo-mavili futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden izleyen Çakır, Feghouli'ye 32. dakikada doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde 2. kez kırmızı kart gördü. Feghouli, ilk kırmızı kartını da 2017-2018 sezonunun ilk yarısındaki Trabzonspor müsabakasında görmüştü.

Saracchi, Aytemiz Alanyaspor maçında yok

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Uruguaylı futbolcu, Trabzonspor müsabakasının 18. dakikasında sarı kart gördü. Bu sezon ligde toplamda 4. kez sarı kartla cezalandırılan Saracchi, ligin 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Yunus Akgün, 8,5 ay sonra ligde forma giydi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, ligde 8,5 ay sonra maça çıktı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan Yunus, 18 Ekim'deki Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra ilk kez sarı-kırmızılı formayı Süper Lig maçında terletmişti.

Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da düşüş sürüyor - Son Dakika Spor
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