Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı
Son Dakika Spor Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı

Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı

18 dakika önce

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi.

Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı, System.String[]

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz eleştirilere cevap vermedi.


Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleriyle eski başkanlar Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek'in yanı sıra divan üyeleri katıldı.


Toplantıda başta Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere üyeler yönetime olumsuz olarak eleştirilerde bulundu. Başkan Mustafa Cengiz konuşmaların sonunda cevap hakkını kullanmadı.


Divan kurulu toplantısı 13.30'da başladı ve yaklaşık 4.5 saat sürdü. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: İHA
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