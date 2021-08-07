Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle kaleye İsmail Çipe geçiyor. Sporarena'nın haberine göre; 21 yaşındaki Berk Balaban'a emanet eden teknik direktör Fatih Terim, rövanş için tecrübesi daha yüksek İsmail Çipe'yi tercih etti.
12 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile İskoçya'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kalede İsmail olacak. İsmail geçen sezon Kayserispor'da 6 maçta oynadı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık gönderilmesine tepkili. Okan, Muslera'nın yokluğunda oldukça iyi işler yapmış ancak Uruguaylı eldivenin dönüşüyle formayı unutmuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak - Son Dakika Spor