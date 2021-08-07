Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak

İstanbul'da 1-1 biten maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera, İskoçya'daki rövanş maçında cezalı olacak. St. Johnstone karşılaşmasında kaleye İsmail Çipe geçece. 26 yaşındaki kaleci geçen sezon Kayserispor'da 6 resmi karşılaşmada forma giydi. Galatasaray taraftarı İsmail'e pek fazla güvenmiyor.

Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle kaleye İsmail Çipe geçiyor. Sporarena'nın haberine göre; 21 yaşındaki Berk Balaban'a emanet eden teknik direktör Fatih Terim, rövanş için tecrübesi daha yüksek İsmail Çipe'yi tercih etti. RÖVANŞTA KALE İSMAİL'DE 12 Ağustos Perşembe günü St. Johnstone ile İskoçya'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kalede İsmail olacak. İsmail geçen sezon Kayserispor'da 6 maçta oynadı. OKAN TEPKİSİ Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık gönderilmesine tepkili. Okan, Muslera'nın yokluğunda oldukça iyi işler yapmış ancak Uruguaylı eldivenin dönüşüyle formayı unutmuştu.

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