Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası esiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası esiyor - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası esiyor

6 saat önce

Geçen yıl Mayıs ayında şanssız bir sakatlık geçirip ameliyat olan Emre Akbaba, 2020 senesinde adeta ikinci baharını yaşıyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası esiyor, System.String[]

Geçen yıl Mayıs ayında şanssız bir sakatlık geçirip ameliyat olan Emre Akbaba, 2020 senesinde adeta ikinci baharını yaşıyor. Yeni yılda çıktığı 5 maçta 4 gol atan yıldız futbolcu, performansıyla ligin kalan bölümü için ümit veriyor.


Rizespor, Denizlispor ve Konyaspor'un ardından, kupada da Alanyaspor'u boş geçmeyen Emre, Belhanda'nın yerini şimdiden doldurmuş durumda.


Teknik ekip, ilk devrenin tamamını tedaviyle geçiren Akbaba'nın fiziksel formunu yükselttiğinde, takım oyununa seviye atlatabilecek kalitede olduğunu düşünüyor.


Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
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