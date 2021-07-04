Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.
Kaynak: AA
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