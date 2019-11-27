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Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci

6 saat önce

Dün oynanan Club Brugge maçında tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci, System.String[]

Dün oynanan Club Brugge maçında tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fatih Terim, 1-1 sona eren Club Brugge maçının ardından, devre arasında operasyon yapacaklarının sinyallerini verdi...

Club Brugge, Emre Akbaba, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 
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