Galatasaray'da Emre Akbaba, topla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirirken, tedavisi süren Emre Akbaba fizyoterapist eşliğinde topla çalışmalara başladı.



Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapıldı. İdmanının ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Emre Akbaba topla çalışmalara başladı



Geçen sezon ligin 33. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların bugün yaptığı antrenmanda Emre Akbaba, fizyoterapist eşliğinde topla çalıştı. Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Radamel Falcao da fizyoterapistler eşliğinde sahada hazırlıklarını devam ettirdi.



Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL