Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde yarın Gençlerbirliği karşısına çıkaracağı ilk 11'i belirledi.

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde yarın Gençlerbirliği karşısına çıkaracağı ilk 11'i belirledi.


Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Fenerbahçe'yi güzel bir oyunla 3-1 bir mağlup eden kadroda sadece tek değişiklik yapacak; derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda'nın yerine Emre Akbaba görev yapacak. Santrfor mevkisindeki tercihini, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Falcao'dan yana kullanacak olan Terim, bu futbolcunun alternatifi olan Adem Büyük'ü ise hamle oyuncusu olarak kulübede oturtacak. Orta alanda da yine Seri-Ömer ikilisi forma giyecek.


MALİ GENEL KURUL 21-28 MART'TA


Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan mali genel kurulun tarihi açıklandı. Genel kurul, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.


Galatasaray, Emre Akbaba, Ali Naci, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22 
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