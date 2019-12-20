Galatasaray'da Emre Mor kadroya alınmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.



Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Antrenman öncesinde, sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.



Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu da açıklandı. Sarı kırmızılarda sakatlıkları bulunan Şener, Lemina ve Seri'nin yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de kadroya alınmadı.



Kamp kadrosu şöyle:



Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.



Galatasaray, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



