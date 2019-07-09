Galatasaray'da Emre Mor sesleri
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Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
, milli futbolcu Emre Mor
ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray, Celta Vigo
'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Fatih Terim
ve sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmelere başlayan Mor'un, Celta Vigo'da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sar-kırmızılılar genç oyuncu kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. İstanbul
'a gelen Emre Mor'un transferine ilişkin resmi açıklamanın, hafta içerisinden gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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