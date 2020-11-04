Galatasaray'da Emre Taşdemir takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in sekizinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte, Marcao, Saracchi ve Belhanda ise takımdan ayrı çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdmanın son bölümünde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın ligde geçen hafta oynadığı Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.