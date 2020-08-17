Galatasaray'da en iyi transfer Luyindama

Galatasaray'ın yeni sezonda en önemli kazançlarından biri Christian Luyindama olacak. En formda olduğu dönemde Demokratik Kongo Milli Takımı'nın 18 Kasım 2019'a Gambiya ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan tecrübeli defans oyuncusu tüm sağlık problemlerinden kurtuldu.

Halen ülkesinde tatil yapan Luyindama'nın sakatlık sonrası yapılan fizik testlerini başarıyla geçtiği belirtildi.

6 AYLIK PARASI FIFA'DAN

Marcao ile birlikte Süper Lig'in en sağlam defans ikilisini oluşturan Luyindama'nın aylar sonra dönüşü, Galatasaray'da 'yeni transfer' etkisi yapacak. Bu arada mili maçta sakatlanması nedeniyle, Luyindama'nın sahalardan uzak kaldığı süreçte sarı kırmızılı kulüpten alması gereken 600 bin Euro'yu FIFA karşıladı.